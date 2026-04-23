ЕС намерен утвердить кредит Украине на 90 млрд евро
Страны Евросоюза планируют окончательно одобрить кредит Украине объемом 90 миллиардов евро. Ранее его блокировала Венгрия.
Как сообщает РИА Новости, в среду Будапешт снял свои возражения, открыв путь к согласованию документа. Претензии Венгрии были связаны с прекращением поставок нефти в страну по трубопроводу «Дружба». После урегулирования этого вопроса постпреды государств ЕС пришли к решению о предоставлении кредита.
Сейчас стартовала техническая процедура утверждения на министерском уровне. Финальное одобрение ожидается в четверг 23 апреля.
