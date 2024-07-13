Пентагон: США могут разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

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США пока не разрешают использование американских оперативно-тактических ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России. Однако это правило может измениться.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты не санкционируют нанесение американскими ракетами глубоких ударов «прямо сейчас».
Представитель американского военного ведомства напомнила, что власти Вашингтона уже изменили правила использования передаваемых Украине ракет в Харьковской области. Теперь ВСУ имеют право наносить трансграничные удары, если Россия атакует с другой стороны границы. Сингх отметила, что решения США адаптируются к изменениям текущей ситуации, поэтому то, что происходит в Харькове, может распространиться и на другие районы.
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Александр Бойцов