В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина
Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном прервал молчание европейских лидеров. Об этом информирует испанская газета El País.
В материале издания говорится, что беседа глав государств «положила конец долгой блокаде». Евросоюз до сих пор избегал общения с российским лидером, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, пишет газета.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО и ЕС прокомментировать разговор Путина и Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года.
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