В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина

El País: разговор Макрона с Путиным прервал молчание европейских лидеров
Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном прервал молчание европейских лидеров. Об этом информирует испанская газета El País.



В материале издания говорится, что беседа глав государств «положила конец долгой блокаде». Евросоюз до сих пор избегал общения с российским лидером, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, пишет газета.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО и ЕС прокомментировать разговор Путина и Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0