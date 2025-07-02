Генерал Липовой: запасы оружия у ВСУ закончатся через 3-5 дней
Российский генерал-майор Сергей Липовой заявил, что запасы оружия у Украины могут закончиться через три-пять дней. По его словам, это связано с истощением арсеналов Европы и США, а также с неспособностью украинской промышленности обеспечить свои войска.
Липовой отметил NEWS.ru, что Европа и США не могут бесконечно поставлять оружие, так как их собственные запасы малы, а оборонная промышленность еще не вышла на нужную мощность. Эксперт также упомянул, что часть поставляемого оружия разворовывается.
В связи с этим, генерал предположил, что интенсивность действий ВСУ в ближайшее время снизится, что, по его мнению, выгодно российской армии и ускорит ее продвижение.
Читайте также: