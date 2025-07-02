02 июля 2025, 15:41

Украина может остаться без оружия из-за истощения арсеналов Запада

Фото: iStock / Gennadiy Kravchenko

Российский генерал-майор Сергей Липовой заявил, что запасы оружия у Украины могут закончиться через три-пять дней. По его словам, это связано с истощением арсеналов Европы и США, а также с неспособностью украинской промышленности обеспечить свои войска.