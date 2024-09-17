Песков объяснил необходимость увеличения численности ВС РФ

Фото: сайт Кремля
Численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с увеличением количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ.
Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.
Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для её разрешения меры.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.
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Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.
Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для её разрешения меры.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.
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Анастасия Чинкова