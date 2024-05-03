Пентагон: США следят за ситуацией на базе в Нигере, где находятся войска РФ

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Вашингтон следит за ситуацией на авиабазе в Нигере, где находятся российские войска. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российские военные прибыли на авиабазу в Нигер, где также находятся американские бойцы. По словам главы Пентагона, у россиян нет доступа к технике США, так как они находятся в другом корпусе. При этом Остин отметил, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией.
Отметим, что в марте власти Нигера приняли решение о разрыве договора о сотрудничестве с США, после чего в страну прибыли российские инструкторы.
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Анастасия Хохлова