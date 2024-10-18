Президент Южной Кореи провел совещание об отправке войск КНДР в Россию

Юн Сок Ель (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Отмечается, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.
По информации издания, участники совещания «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
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Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.
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Данил Пономарев