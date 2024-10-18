На Украине заявили, что 11 тыс. солдат КНДР готовятся для участия в СВО на стороне РФ

Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября. Такое заявление сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает издание The War Zone.