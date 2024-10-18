На Украине заявили, что 11 тыс. солдат КНДР готовятся для участия в СВО на стороне РФ

Кирилл Буданов
Около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября. Такое заявление сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает издание The War Zone.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил Буданов*.
Он отметил, что в настоящее время спецслужбы Украины еще не имеют полной картины.
Однако накануне генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не может подтвердить информацию о возможном участии солдат КНДР в российской спецоперации. При этом он отметил, что подобные сообщения вызывают беспокойство.
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Элина Позднякова