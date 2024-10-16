В КНДР 1,4 миллиона граждан захотели в армию из-за обострения отношений с Сеулом

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В Северной Корее за два дня почти полтора миллиона молодых граждан страны изъявили желание поступить или вернуться в Корейскую народную армию. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Южной Кореей в последние дни.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В агентстве отметили, что 14 и 15 октября о своём желании поступить на военную службу заявили руководящие работники Союза молодёжи, демобилизованные солдаты и офицеры, а также студенты всех ведущих вузов страны.
11 октября в МИД КНДР заявили, что беспилотники Южной Кореи трижды нарушили воздушное пространство Северной Кореи и разбрасывали над Пхеньяном агитационные антиправительственные листовки. В ответ на это военные КНДР подорвали дорогу, соединяющую Северную и Южную Корею. В Сеуле предположили, что БПЛА в КНДР могли запустить оппозиционно настроенные частные лица.
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«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — пишет ЦТАК.
11 октября в МИД КНДР заявили, что беспилотники Южной Кореи трижды нарушили воздушное пространство Северной Кореи и разбрасывали над Пхеньяном агитационные антиправительственные листовки. В ответ на это военные КНДР подорвали дорогу, соединяющую Северную и Южную Корею. В Сеуле предположили, что БПЛА в КНДР могли запустить оппозиционно настроенные частные лица.
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Александр Бойцов