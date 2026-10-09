Пентагон впервые с 1945 объявил о публичной казни через расстрел

09 октября 2026, 00:28

Фото: stock/Artem Onoprienko

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что казнь военнослужащего Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, пройдёт публично. Хегсет заявил об этом в эфире Real America's Voice.





Хасана казнят через расстрел 3 декабря. В 2009 году он убил 13 сослуживцев на базе в Техасе. Это первый случай расстрела американского военного за 81 год. Предыдущую такую казнь провели 31 января 1945 года — тогда рядового осудили за дезертирство во Франции.





«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы казнь была публичной, поскольку люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьёзные последствия», — сказал Хегсет.