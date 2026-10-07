Пьяный дрифт возле здания суда в США закончился арестом для 68-летней женщины

07 октября 2026, 05:58

Фото: iStock/MattGush

В американском штате Индиана полиция задержала 68-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила опасный маневр на газоне перед зданием суда. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.





Легковой автомобиль выехал на лужайку и начал делать виражи по очень узкому кругу, постепенно набирая скорость. В полиции не обошли ситуацию без внимания.



«Дружеское напоминание: если вы выпили за ужином слишком много „Маргариты“, пожалуйста, не садитесь за руль и уж тем более не накручивайте „пончики“ на лужайке перед зданием суда», — говорится в заявлении правоохранителей.