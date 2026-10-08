Достижения.рф

В Симферополе троллейбус сбил пятилетнего мальчика

Фото: Istock/horkins

В Симферополе троллейбус сбил пятилетнего мальчика. Полиция Республики Крым сообщила, что ребёнок находится в больнице.



В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. Врачи доставили его в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что в момент аварии в троллейбусе находились 48 пассажиров. Никто из них не пострадал. В настоящее время сотрудники городской ГАИ проводят проверку по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте на юго-востоке Москвы. Там внедорожник протаранил четыре припаркованных авто и опрокинулся.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0