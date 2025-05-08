Пентагон: ядерный арсенал Китая превышает 600 боеголовок

Фото: iStock/Gerasimov174
По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара, арсенал ядерного оружия Китая состоит из свыше 600 боеголовок. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
«С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц»,— сказал Гебара.
Военный отметил, что Китай готовятся к расширению модернизации и диверсификации своих ядерных сил. Таким образом к 2030 году КНР может иметь в распоряжении свыше 1 миллиона боеголовок.
Читайте также:
Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта
Американист не исключил работу администрации Трампа на развал Канады
Армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане
Иван Мусатов