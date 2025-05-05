Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта

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По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, страна рискует стать одной из жертв геополитических игр США в случае ядерного конфликта в регионе. Об этом дипломат заявил ТАСС.
«Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — говорит Ноздрев.
Посол отметил, что правительство премьер-министра страны Сигэру Исибы поддерживает подходы США к проблеме стратегической безопасности, в связи с чем Япония рискует стать жертвой ядерного конфликта. К тому же страна все больше вовлекается в американские схемы расширенного сдерживания с применением ядерного оружия.
Ноздрев уточнил, что Россия внимательно следит за действиями Японии вблизи восточных границ РФ. Последняя готова пойти на контрмеры для блокировки угроз в отношении России.
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