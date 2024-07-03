Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве

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Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Латвию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Сообщается, что корпорация получила контракт в 226 миллионов 850 000 долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS. Производство будет вестись из бюджета. Их планируют поставить Латвии, Эстонии, Литве, Польше и Марокко.
Ранее сообщалось, что американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года.
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров.
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Ранее сообщалось, что американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года.
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров.
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Дарья Осипова