Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО

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В Минобороны России сообщили об отражении вражеской атаки ВСУ. За минувшую ночь средства ПВО обезвредили одиннадцать украинских дронов. В это же время украинские боевики оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на 02.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями.
Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber. Также еще 2 истребителя были серьезно повреждены.
ВС РФ уничтожили личный состав аэродрома ВСУ. Уточняется, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».
Бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат подтвердил потери техники, которые понесли украинские войска после удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими политическими деятелями. Примечательно, что визит состоится на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Европейского союза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь Киеву. Вместо этого Будапешт призывает к завершению конфликта на Украине. Венгрия также отказалась принимать участие в военной миссии НАТО по Украине, однако вместе с тем пообещала не блокировать решения Североатлантического альянса.
Власти Нидерландов пообещали скорую поставку Украине первых из 24 обещанных истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент о том, что необходимое для этого разрешение уже выдано.
Точное количество самолетов, которое будет в первой партии остается неизвестным. Оллонгрен объяснила это соображениями безопасности.
Напомним, французский бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что ВСУ впервые применили американские истребители F-16 в зоне спецоперации. Стало известно о якобы первом ударе вражеской авиации данной модели, что подтвердил Международный легион.
Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Уточняется, что в результате работы удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты.
Эксперт по работе с вооружением отметил, что внутри был найден сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Такая конструкция связана с безопасностью применения. В настоящее время взрыватель практически изучен российскими специалистами, заключил эксперт.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с американскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» будут атаковать по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. По словам эксперта, с новых позиций в зоне спецоперации украинские боевики смогут наносить удары по городам Кременная и Лисичанск.
Марочко добавил, что в настоящее время обстрелы с вышеперечисленных позиций неинтенсивные, но в скором времени «ситуация может измениться».
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
«Искандер» уничтожил истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»
Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Вражеские цели были обезврежены над Крымом, Белгородской и Брянской областями.
«Искандер» ликвидировал истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»
Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber. Также еще 2 истребителя были серьезно повреждены.
ВС РФ уничтожили личный состав аэродрома ВСУ. Уточняется, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».
Бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат подтвердил потери техники, которые понесли украинские войска после удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.
Орбан посетит Украину впервые с начала специальной военной операции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими политическими деятелями. Примечательно, что визит состоится на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Европейского союза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь Киеву. Вместо этого Будапешт призывает к завершению конфликта на Украине. Венгрия также отказалась принимать участие в военной миссии НАТО по Украине, однако вместе с тем пообещала не блокировать решения Североатлантического альянса.
Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых истребителей F-16
Власти Нидерландов пообещали скорую поставку Украине первых из 24 обещанных истребителей F-16. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уведомила парламент о том, что необходимое для этого разрешение уже выдано.
Точное количество самолетов, которое будет в первой партии остается неизвестным. Оллонгрен объяснила это соображениями безопасности.
Напомним, французский бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что ВСУ впервые применили американские истребители F-16 в зоне спецоперации. Стало известно о якобы первом ударе вражеской авиации данной модели, что подтвердил Международный легион.
Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Уточняется, что в результате работы удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты.
Эксперт по работе с вооружением отметил, что внутри был найден сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Такая конструкция связана с безопасностью применения. В настоящее время взрыватель практически изучен российскими специалистами, заключил эксперт.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с американскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» будут атаковать по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. По словам эксперта, с новых позиций в зоне спецоперации украинские боевики смогут наносить удары по городам Кременная и Лисичанск.
Марочко добавил, что в настоящее время обстрелы с вышеперечисленных позиций неинтенсивные, но в скором времени «ситуация может измениться».
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
«Искандер» уничтожил истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»
Екатерина Коршунова