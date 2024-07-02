Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS

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Военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что содержимое трофейных ракет ATACMS удивило российских специалистов, сообщили в издании.
В НИИ Минобороны РФ активно изучают электронику иностранных беспилотников, ракет и другой боевой техники, которая попала в руки нашей армии в качестве трофеев. За время проведения специальной военной операции было собрано более сотни таких образцов, которые представляют особый интерес для наших конструкторов, инженеров, технологов и электронщиков.
Среди этих трофеев оказались блок лазерных гироскопов американской оперативно-тактической ракеты ATACMS и её GPS-модуль. Эти компоненты вызвали особый интерес у исследователей.
Эти слова напомнили ему реплику Владимира Путина, который отметил, что российским специалистам следует использовать возможность изучить трофейную западную технику. Если есть возможность узнать что-то полезное для нашей страны, то почему бы не воспользоваться ею.
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Среди этих трофеев оказались блок лазерных гироскопов американской оперативно-тактической ракеты ATACMS и её GPS-модуль. Эти компоненты вызвали особый интерес у исследователей.
«Специалист, чья фамилия и должность не могут быть разглашены, поделился своими выводами о работе систем ракеты на всём этапе траектории полёта. Он отметил, что база коррекции позволяет контролировать ракету и изменять её маршрут после старта. Также он обратил внимание на то, что в ракете используются три лазерных гироскопа, которые помогают удерживать её на отстроенной баллистической траектории», — рассказал Виктор Баранец.
Эти слова напомнили ему реплику Владимира Путина, который отметил, что российским специалистам следует использовать возможность изучить трофейную западную технику. Если есть возможность узнать что-то полезное для нашей страны, то почему бы не воспользоваться ею.
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Мира Полтева