Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS

Фото: iStock/vadimrysev
Российские специалисты подробно изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.
Отмечается, что российские специалисты смогли вскрыть корпус взрывателя ракеты. По данным источника, внутри был обнаружен сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.
В результате было произведено обезвреживание взрывателя, на котором оказался установлен промежуточный детонатор.
Эксперт по работе с вооружением подчеркнул, что данная сложная конструкция связана с безопасностью применения. На сегодняшний день взрыватель практически изучен. Никаких секретов для российских военных об этом не осталось, заключил эксперт.
Читайте также:
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН
Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
В результате было произведено обезвреживание взрывателя, на котором оказался установлен промежуточный детонатор.
Эксперт по работе с вооружением подчеркнул, что данная сложная конструкция связана с безопасностью применения. На сегодняшний день взрыватель практически изучен. Никаких секретов для российских военных об этом не осталось, заключил эксперт.
Читайте также:
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России
Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН
Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
Екатерина Коршунова