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Украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем ютуб-канале. По его словам, это решение президента США Джо Байдена приведет лишь к еще более плачевному положению Украины.
«Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина, так что американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — пояснил он.Меркурис уверен, что Байден принял это «безрассудное и безответственное решение» в гневе и вопреки воле избранного президента США Дональда Трампа.
Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.
Ранее газета The Times писала, что Байден также разрешил использовать и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальных заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».
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Данил Пономарев