В США признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях

Фото: РИА Новости
На прошедшем саммите «Большой двадцатки» (G20) было ясно видно, что Запад больше не контролирует политическую повестку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала подчеркивают, что саммит отчетливо продемонстрировал, «как быстро рушится международный порядок, основанный на правилах Запада». Уточняется, что визит лидера Соединенных Штатов Джо Байдена был нацелен на укрепление доверия с союзниками.
Однако, как отмечает агентство, отношения с Вашингтоном еще больше осложнятся при президентстве Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
Читайте также:
Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада
Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
Однако, как отмечает агентство, отношения с Вашингтоном еще больше осложнятся при президентстве Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
Читайте также:
Решение президента Бразилии по Украине вызвало критику Запада
Politico: участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа
В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20
Екатерина Коршунова