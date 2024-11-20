«Китай все поймет»: в США назвали последствия отражения атаки ATACMS

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В случае, если Россия сможет отразить удар дальнобойными ракетами ATACMS, Китай увидит слабость военных технологий США. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт. По его словам, в таком случае Пекин осознает, что с американским оружием можно бороться.
«Если бы Россия смогла отразить атаку ATACMS, остальной мир, особенно Китай, понял бы, что военные технологии США слабы и их можно преодолеть», — пояснил он.Вайхерт также отметил, что ракеты ATACMS разрабатывались для противостояния СССР, если бы холодная война переросла в горячую фазу, а их дальность составляет около 300 километров, чего недостаточно для поражения предприятий оборонно-промышленного комплекса России, которые расположены далеко от границ.
«Эти системы могут быть нацелены на российские склады оружия и оборудования, поддерживающие оборону Курска, линии снабжения и другие базы в России. Но Россия — большая страна, и многое из ее военной техники производится на Дальнем Востоке, вдали от боевых действий», — предположил эксперт.Читайте также:
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