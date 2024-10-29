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Депутат Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей

Депутат Журавлёв: Мужество российских солдат сделало армию РФ сильнейшей
29 октября 2024, 20:53
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат.


«Сложно определить критерии, по которым армии мира оценивает бульварное американское издание, но точно можно сказать, что по боевому опыту Вооруженным силам РФ сейчас точно нет равных. Авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Журавлёв.

Ранее завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.

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#россия
Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе
Кадыров: здание университета спецназа в Гудермесе восстановят в ближайшее время
29 октября 2024, 20:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, повреждённое в результате атаки украинского беспилотника. Об этом глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, здание получило незначительные повреждения. Ответственным лицам на месте были даны поручения по восстановлению здания. Ремонт планируется провести в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день Кадыров сообщил, что в 6:30 украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. В результате повреждения получила крыша пустующего здания. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате атаки нет.

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#университет
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В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества
29 октября 2024, 20:26

Фото: сайт КСВО в МО

В Орехово-Зуеве проведут областное мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвящённое двухлетию создания в регионе Комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области».
«На мероприятии будут присутствовать представители администрации Орехово-Зуевского городского округа, руководители муниципальных штабов КСВО, участники специальной военной операции и их семьи», – говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 23 ноября в полдень по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, д.9А, Центр культуры и досуга «Мечта».

Региональное отделение КСВО в Подмосковье начали формировать в 2023 году. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений и общественных деятелей.

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#спецоперация
#сво
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Гребец сборной Украины из полка «Азов» ликвидирован в зоне СВО
В зоне СВО ликвидировали гребца сборной Украины Даниила Егорова
29 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/Iryna Imago

В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по академической гребле Даниила Егорова. Об этом пресс-служба украинского Министерства молодёжи и спорта сообщает в своём Telegram-канале.
Отмечается, что боец погиб 28 октября в районе населённого пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он состоял в рядах полка «Азов»*, куда вступил сразу после начала СВО.

Даниил Егоров был бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2017 года. Также он был вице-чемпионом первенства континента до 23 лет в 2019 году.

Спортсмен погиб в возрасте 24 лет.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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#днр
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Политолог посчитал срок окончания боёв за Курскую область и новые регионы РФ
Политолог Марков: бои под Курском и в новых регионах завершатся летом 2025 года
29 октября 2024, 19:17

Фото: iStock/razihusin

Боевые действия за территории Курской области и новых российских регионов завершатся, по предварительным оценкам, летом 2025 года. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
В опубликованном посте сказано, что такие выводы сделаны после проведения расчётов темпов освобождения указанных территорий и при учёте оставшихся под контролем ВСУ земель. Также политолог делал поправку на геометрическую прогрессию в наступлении ВС РФ.

Марков объяснил, что при расчётах важно учитывать как арифметическую прогрессию, то есть линейную скорость наступления, так и геометрическую прогрессию, то есть скорость наступления и ускорение наступления. Прикинув значения последнего расчёта политолог пришёл к выводу, что освобождение Курской области и новых регионов России произойдёт примерно летом 2025 года.

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#вс рф
#всу
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#сво
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#политолог
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MWM: ВСУ потеряли две трети переданных Киеву танков Abrams
29 октября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/dr_evil

Украинские войска несут значительные потери в боевой технике в ходе противостояния с Россией. Например, российские военные вывели из строя уже две трети переданных Украине танков M1A1 SA Abrams производства США.
Потери бронированных машин этой модели оценили аналитики американского журнала Military Watch Magazine. В публикации обращается внимание на захват российскими бойцами очередного Abrams 47-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Покровска. Авторы материала отмечают, что уже несколько танков M1A1 стали трофеями российской армии. Большинство же этих машин уничтожено либо выведено из строя.

Всего на Украину был отправлен 31 танк Abrams, пишут авторы статьи. Более 20 из них уничтожены, выведены из строя либо захвачены неповреждёнными, что ещё хуже. Эксперты отмечают, что чаще всего эти танки были поражены управляемыми артиллерийскими снарядами либо дронами-камикадзе.

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#эксперты
#всу
#сша
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Волонтёры МГЕР получили награды за помощь Донбассу
29 октября 2024, 18:51

Фото: пресс-служба ЕР

«Единая Россия» наградила волонтёров за помощь военнослужащим и мирным жителям Донбасса. Церемония прошла в Серпухове и была приурочена ко Дню добровольца Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения политической партии.
Перед награждением его секретарь Игорь Брынцалов осмотрел выставку изделий, которые производят для фронта волонтёрские объединения. Это противотепловизионные одеяла, сухие супы, маскировочные сети, а также изделия, созданные с помощью технологии 3D-печати. Кроме того, спикер Мособлдумы осмотрел выставку фотографий и артефактов, которые привезли участники волонтёрских миссий.
«Наша страна всегда проходила через сложные моменты, объединяясь и находя решения в трудных ситуациях. Мы всегда достигали побед. Сегодняшний исторический момент тоже привёл нас к консолидации общества и к поддержке наших воинов», – сказал Брынцалов, обращаясь со сцены к собравшимся.
Он отметил мужество и героизм подмосковной молодёжи, представители которой отправляются в зону СВО. В спецоперации уже приняли участие шесть активистов «Молодой Гвардии».

Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, молодогвардейцы Подмосковья – одно из самых эффективных региональных отделений МГЕР.
«В дни самых сложных и напряжённых моментов нашей работы, в том числе и в Мариуполе, Московская область всегда была рядом. Здесь собралась команда людей, на которых можно положиться, с которыми можно отправиться в разведку. Ребята подписывают контракты и активно работают волонтёрами, занимая одно из ведущих мест среди всех региональных отделений по количеству добровольцев», – сказал Демидов.
Ещё до начала специальной военной операции подмосковные добровольцы помогали беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
«174 человека из Московской области уже приняли участие в волонтёрских миссиях на новых территориях. У нас работают два направления. Одно связано с помощью в Мариуполе, где наш первый волонтёрский штаб был основан в 2022 году. Ребята помогали пострадавшим, выводили людей из подвалов. Сейчас они помогают пенсионным фондам и МФЦ, а также в восстановлении документов. Другое направление связано с Донецком и Луганском. Там работа более сложная. В основном туда отправляются те, кто обучался медицинским специальностям», – отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц.
В ходе мероприятия благодарственные письма и ценные подарки получили 44 активиста МГЕР.

День добровольца Московской области был установлен в 2017 году. Подготовка законопроекта велась в том числе при поддержке «Молодой Гвардии Единой России».

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Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие
29 октября 2024, 18:37

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Утром 29 октября украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Почему противник выбрал именно этот объект для атаки и как за это будет мстить глава региона Рамзан Кадыров, рассказывает «Радио 1».

Атака БПЛА на университет спецназа в Чечне


«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что деятельность университета останавливать не пришлось.

Почему ВСУ атаковали именно Российский университет спецназа


Сам Кадыров предположил, что объект был выбран для атаки, так как там готовятся военные кадры для участия в спецоперации. Украинские террористы «хотели таким образом напугать», считает глава Чечни.

Еще в конце августа Кадыров сообщал, что за время СВО Российский в учреждении подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе добровольцев.

Глава республики тогда рассказал, что военных там обучают тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Обучают бойцов победители международных соревнований спецподразделений, а каждый выпускник получает современную, удобную и качественную экипировку.

При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин предположил, что атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области.

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Возмездие Кадырова


После атаки украинского дрона на Российский университет спецназа Кадыров приказал чеченским командирам больше не брать пленных в зоне проведения спецоперации.

«Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — заявил глава Чечни.

Он уточнил, что дал поручение всем командирам, находящимся в зоне СВО, не брать в плен украинских боевиков, а уничтожать их, а также удвоить свои усилия на передовой.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что атака БПЛА ВСУ на территорию РУС в Гудермесе разбудила ненависть на Кавказе.

«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.

Как дрон долетел до Чечни


Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предположил, что беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря.

«Надо разбираться. Беспилотник мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

Какой беспилотник смог долететь до Чечни


По предварительным данным, ВСУ для атаки на РУС использовали дрон PD-2. Эту информацию не исключил и Картаполов.

Предполагается, что ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Беспилотник пролетел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель пока не удалось. Картаполов же отметил, что какие-либо выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА.

Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.

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Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне
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#атака
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Названа численность ДРГ, пытавшейся прорваться в Брянскую область
В ДРГ, пытавшейся прорваться в Брянскую область, было около 10 человек
29 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся прорваться в Брянскую область, состояла примерно из 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что численность ДРГ составила порядка 10 человек. По группе диверсантов были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами Росгвардии.

После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области. Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами.

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Ганчев: власти Купянска стремительно покидают город из-за приближения ВС РФ
Ганчев: ВС РФ приближаются к Купянску в Харьковской области
29 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ приближаются к городу Купянску в Харьковской области, выдавливая ВСУ на этом направлении. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что российским военным удалось занять выгодные позиции, что улучшило контроль над важными участками фронта. В настоящее время российские войска приближаются к Купянску. Это видят местные власти, которые стремительно покидают город.

Также Ганчев подчеркнул, что сотрудники военно-гражданской администрации отслеживают новости с фронта и поддерживают связь с военными, находящимися на Купянском направлении. Там сейчас идёт упорная работа, но в Харьковской области ждут освобождения Купянска, и бойцы делают все возможное, чтобы как можно быстрее взять его под контроль.

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#контроль
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