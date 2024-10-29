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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат.
«Сложно определить критерии, по которым армии мира оценивает бульварное американское издание, но точно можно сказать, что по боевому опыту Вооруженным силам РФ сейчас точно нет равных. Авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Журавлёв.
Ранее завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.
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