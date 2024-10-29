Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, повреждённое в результате атаки украинского беспилотника. Об этом глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, здание получило незначительные повреждения. Ответственным лицам на месте были даны поручения по восстановлению здания. Ремонт планируется провести в кратчайшие сроки.
Ранее в этот день Кадыров сообщил, что в 6:30 украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. В результате повреждения получила крыша пустующего здания. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате атаки нет.
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Анастасия Чинкова