Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

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США успешно испытали гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил Пентагон.
Уточняется, что запуск ракеты Dark Eagle («Темный орел») был осуществлен с мыса Канаверал. Согласно предварительной информации, это второй успешный тест подобного вида оружия за год.
LRHW может преодолевать расстояние до 3 тыс километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты должен развивать скорость свыше 6 тыс километров в час.
В ведомстве подчеркнули, что подобные успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах ВМС.
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LRHW может преодолевать расстояние до 3 тыс километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты должен развивать скорость свыше 6 тыс километров в час.
В ведомстве подчеркнули, что подобные успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах ВМС.
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Екатерина Коршунова