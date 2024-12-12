TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал военное руководство США

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Советский стратегический бомбардировщик М-4 (по кодификации НАТО: «Bison-А»), укрепивший позиции СССР в гонке вооружений, напугал военное руководство США. Об этом сообщил обозреватель The National Interest (TNI) Кристиан Орр.
Он подчеркнул, что через несколько лет после появления самолёта Ту-4 (Bull) российские разработчики представили бомбардировщик М-4, который по-настоящему напугал американские власти.
Первый полёт этого самолёта состоялся в 1953 году, а через два года он поступил на вооружение. Самолёт оснастили четырьмя турбоактивными двигателями, что обеспечивало набор скорости до 947 километров в час. Также бомбардировщик мог нести разные бомбы и ракеты.
М-4, как сообщает Орр, не принимал участия в боевых действиях. Переоборудованные в самолёты-заправщики нни стояли на вооружении вплоть до 1993 года.
Читайте также:
В НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил
Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост
Западные СМИ восхитились российским истребителем
Первый полёт этого самолёта состоялся в 1953 году, а через два года он поступил на вооружение. Самолёт оснастили четырьмя турбоактивными двигателями, что обеспечивало набор скорости до 947 километров в час. Также бомбардировщик мог нести разные бомбы и ракеты.
М-4, как сообщает Орр, не принимал участия в боевых действиях. Переоборудованные в самолёты-заправщики нни стояли на вооружении вплоть до 1993 года.
Читайте также:
В НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил
Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост
Западные СМИ восхитились российским истребителем
Анастасия Чинкова