Перебежчики из Северной Кореи рассказали о нехватке продовольствия в стране

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Многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Об этом рассказали северокорейцы, сбежавшие в Южную Корею в течение последних нескольких лет.
Около половины опрошенных, которые переселились в Южную Корею с 2016 по 2020 год, заявили, что никогда не получали на работе ни зарплаты, ни питания. Среди тех, кто сбежал на юг полуострова до 2000 года таких было около трети. При этом, 94% всех респондентов сообщили, что могли зарабатывать дополнительные средства на рынках.
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Александр Бойцов