Путин напугал европейских политиков речью о «подсвинках»
Welt: речь Путина о «подсвинках» напугала европейских политиков
Ряд представителей ЕС проявил обеспокоенность резкими комментариями президента России Владимира Путина в адрес европейских политиков. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.
Согласно источнику, заявление российского лидера вызвало страх среди некоторых чиновников. Ведущая телеканала в одном из эфиров обратила внимание на необходимость осторожности в выражениях и угрозах в сторону Москвы, особо выделяя позицию главы европейской дипломатии.
«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила она.Во время выступления на расширенном заседании Миноброны 17 декабря Путин отметил, что Запад намеренно формирует образ неотвратимого конфликта с Россией, а поведение отдельных политических деятелей сравнил с действиями «подсвинков».