Путин напугал европейских политиков речью о «подсвинках»

19 декабря 2025, 06:18

Welt: речь Путина о «подсвинках» напугала европейских политиков

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Ряд представителей ЕС проявил обеспокоенность резкими комментариями президента России Владимира Путина в адрес европейских политиков. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.





Согласно источнику, заявление российского лидера вызвало страх среди некоторых чиновников. Ведущая телеканала в одном из эфиров обратила внимание на необходимость осторожности в выражениях и угрозах в сторону Москвы, особо выделяя позицию главы европейской дипломатии.



«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила она.