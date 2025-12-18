18 декабря 2025, 22:48

Зеленский запутался в английских словах, выступая перед лидерами ЕС

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе вновь запутался в английских словах, исказив смысл своих заявлений. Об этом сообщает РИА Новости.





В частности, Зеленский использовал слово «wars» (войны) вместо «words» (слова). Еще одной ошибкой стало произношение «excesses» (излишества) вместо «excuses» (оправдания). Такие оговорки он допустил в контексте эмоционального призыва к европейским лидерам.

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности… будут бессмысленными», — заявил глава киевского режима.