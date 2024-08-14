В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство

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В Соединенных Штатах Америки совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство. Об этом информирует New York Times.
«Их растущее военное взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отмечается в материале.
В статье указано, что стратегия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Пекина и Москвы в военной сфере. Сообщается, что стратегическое партнерство Китая и Российской Федерации создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.
Россия и Китай провели военные учения в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Во время них было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по различным целям.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».
До этого сообщалось, что Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.
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Дарья Осипова