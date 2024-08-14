Фото: iStock/iDymax
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область. Она отметила, что представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт. Хочется надеяться, что их интерес к доступу на территорию региона «не является перфомансом». Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.
Помимо этого, Захарова отметила, что события в Курской области — «это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей».
Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак заявил, что все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.
Читайте также:
В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова
В Лондоне высказались об использовании Украиной Storm Shadow
«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала — с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — сказала она.
Помимо этого, Захарова отметила, что события в Курской области — «это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей».
Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак заявил, что все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.
Читайте также:
В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова
В Лондоне высказались об использовании Украиной Storm Shadow
Дарья Осипова