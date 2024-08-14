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Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область

14 августа 2024, 09:20
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область. Она отметила, что представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт. Хочется надеяться, что их интерес к доступу на территорию региона «‎не является перфомансом». Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.

«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала — с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — сказала она.



Помимо этого, Захарова отметила, что события в Курской области — «это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей».

Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак заявил, что все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.

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В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство
NYT: в Вашингтоне совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство
14 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Соединенных Штатах Америки совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство. Об этом информирует New York Times.
«Их растущее военное взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отмечается в материале.

В статье указано, что стратегия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Пекина и Москвы в военной сфере. Сообщается, что стратегическое партнерство Китая и Российской Федерации создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.

Россия и Китай провели военные учения в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Во время них было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по различным целям.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

До этого сообщалось, что Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.

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Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям
14 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto/macky_ch

Популярность президента РФ Владимира Путина в странах Западной Европы объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости политик подчеркнул, что популярность Путина и России на Западе объясняется вовсе не тем, что вдруг появились миллионы немцев, которые полюбили русских. По словам Вулина, никогда они их не любили и не полюбят — достаточно вспомнить Первую и Вторую мировые войны.

Сербский политик считает, что люди в Европе видят в России ценности, которые близки им самим, которые они поддерживают. Люди хотят жить со своим Богом, своей нацией и семьёй. А правящая верхушка навязывает им общество, в котором всего этого нет.

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Дипломат Келин: Слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьёз
14 августа 2024, 08:50

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не следует воспринимать всерьёз. Ведь пока Украина никак не подтвердила приверженность весомости этих слов.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Таким образом дипломат прокомментировал заявление Зеленского о возможности начала переговоров с Москвой без условия возврата территорий. По словам главы киевского режима, территориальный вопрос является очень сложным и должен решаться народом Украины в ходе референдума.

Глава российской дипломатической миссии в Британии указал, что подобные заявления носят декларативный характер и к ним не стоит относиться серьёзно, так как Киев никак не демонстрирует ничего, что могло бы подтвердить весомость этих слов. Тем более, с учётом непрояснённого статуса самого Зеленского. Келин также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией не является популярной.

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Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой
14 августа 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Настроения, царящие ныне в Европе, напоминают атмосферу, сложившуюся накануне Первой мировой войны. Правда, в отличие от начала прошлого века, сейчас процветает русофобия.
Об этом заявил вице-премьер Республики Сербия Александр Вулин. Он отметил, что появление различных фобий характерно для периодов накануне больших войн. Так, перед Первой мировой была сербофобия, перед Второй — юдофобия, а сейчас повсюду утверждается русофобия. Любое зло и любые измышления по отношению к россиянам считаются приемлемыми, подчеркнул политик.

По данным сербских историков, за время Первой мировой войны, годовщину начала которой власти Сербии отметили 28 июля, страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин.

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#европа
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Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина по делу об отмывании денег
14 августа 2024, 07:11

Фото: istock/Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Помимо этого, в суде добавили, что он объявлен в международный розыск.

Александр Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. Ему грозит тюремный срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

До этого в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#нападение
#розыск
#украина
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«Кому война, а кому мать родна»: СМИ раскрыли, кого «кормит» конфликт на Украине
InfoBRICS: Rheinmetall, поставляющая оружие для ВСУ, увеличила прибыть вдвое
14 августа 2024, 07:02

Фото: istock/Nataly Hanin

Западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине, утверждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. В своей статье Лейрос сосредоточил внимание на немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие и технику на Украину.
По его данным, Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall», — отметил Лейрос.
По его словам, кризис на Украине привел к значительному увеличению заказов на военную продукцию со стороны западных стран, что и отразилось на финансовых показателях компаний-поставщиков.В статье также подчеркивается, что в условиях конфликта многие западные военные компании существенно увеличили свои доходы, что ставит под вопрос истинные цели и мотивы их вовлеченности в региональные конфликты.

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Это не США: названо государство, которое имеет абсолютное влияние на Украину
Великобритания сильно влияет на Украину, заявил российский посол Келин
14 августа 2024, 04:56

Великобритания не только обучает украинских военных, но и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, британская сторона оказывает значительное влияние на руководство Украины.
Келин в интервью РИА Новости подчеркнул, что, помимо подготовки более 42 тысяч украинских военных с июня 2022 года, Великобритания также вовлечена в операции ВСУ в различных регионах. Он отметил, что ранее Минобороны России сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину, из которых 360 уже уничтожены.

В ответ на комментарии венгерского политического эксперта Дьёрдья Ногради о необходимости согласования атак в Курской области с США или Великобританией, Келин подтвердил информацию о значительной роли Великобритании в текущих военных событиях.

По данным посла, действия Великобритании подтверждают её активное участие в военных планах Украины, что подчеркивает сложность международной динамики в текущем конфликте.

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#новости
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Байден заявил, что получает данные об обстановке Курской области каждые 4-5 часов
14 августа 2024, 01:50

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что регулярно получает доклады о ситуации в Курской области, ему рассказывают об обстановке в регионе каждые 4-5 часов. Об этом он сообщил журналистам Белого дома. Он добавил, что находится в прямом контакте с Киевом.
«Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — пояснил американский лидер.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Байден отказывался публично что-либо говорить о нападении Украины на Курскую область.

Ранее сообщалось, что Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.

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Благословение на первое вторжение в Россию со времен Великой Отечественной дал Запад
Bloomberg: Киев изучал разные сценарии атаки на Россию после одобрения США и ЕС
14 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киевский режим рассматривал разные сценарии нападения на Россию после того, как получил одобрение от США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. При этом союзники по НАТО не верят в то, что Украина сможет закрепиться в Курской области, указано в статье.
«Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки <…> прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу», — отмечается в публикации.
По данным агентства, Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.

Особенно подчеркивается, что таким образом Запад благословил первое военное вторжение на территорию России со времен Великой Отечественной войны.

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#всу
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