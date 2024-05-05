Фото: пресс-служба МИД РФ
Украинский президент Зеленский в пасхальной речи назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что такие речи могут быть связаны с передозировкой определённых веществ.
Комментируя для «Рен ТВ» высокопарные и богохульные высказывания Зеленского, спикер российского МИД отметила, что они из того же разряда, что и существующие лишь в больном воображении укропатриотов ритуалы древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки. Сюда же можно отнести и идею глобуса Украины.
Стоит также отметить, что Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», совсем упустив из виду, что Украины как государства долгое время вовсе не существовало, так что соседствовать России было не с кем. Стремление притянуть в союзники самого Бога говорит о всё возрастающем комплексе неполноценности.
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«Явный передоз», — констатировала Мария Захарова.
Стоит также отметить, что Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», совсем упустив из виду, что Украины как государства долгое время вовсе не существовало, так что соседствовать России было не с кем. Стремление притянуть в союзники самого Бога говорит о всё возрастающем комплексе неполноценности.
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Александр Бойцов