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«Передоз»: Мария Захарова оценила слова Зеленского о шевроне на плече у Бога

05 мая 2024, 16:02
Фото: пресс-служба МИД РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ

Украинский президент Зеленский в пасхальной речи назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что такие речи могут быть связаны с передозировкой определённых веществ.
Комментируя для «Рен ТВ» высокопарные и богохульные высказывания Зеленского, спикер российского МИД отметила, что они из того же разряда, что и существующие лишь в больном воображении укропатриотов ритуалы древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки. Сюда же можно отнести и идею глобуса Украины.

«Явный передоз», — констатировала Мария Захарова.



Стоит также отметить, что Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», совсем упустив из виду, что Украины как государства долгое время вовсе не существовало, так что соседствовать России было не с кем. Стремление притянуть в союзники самого Бога говорит о всё возрастающем комплексе неполноценности.

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#мид
#мария захарова
#зеленский
Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая
05 мая 2024, 15:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент Кубы Мигель Диас-Канель может приехать в Москву, чтобы посетить парад Победы 9 мая, об этом стало известно ТАСС.
«Такой визит планируется», — цитирует агентство слова дипломатического источника.

О своих планах посетить российский парад Победы также заявили президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Киргизии Садыр Жапаровдун и Белоруссии Александр Лукашенко. Также на парад Победы может приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На параде в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве было семь из девяти лидеров стран СНГ. Это президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.

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#куба
#парад победы
#москва
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Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников
05 мая 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Racide

Израиль готов заключить временное перемирие в секторе Газа в обмен на заложников, удерживаемых боевиками движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
При этом глава израильского правительства исключил возможность прекращения войны до полного уничтожения боевиков. Он подчеркнул, что Израиль не откажется от достижения всех своих целей и не будет мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из бункеров, возьмут под контроль Газу и снова будут угрожать израильским гражданам.

По словам израильского премьера, требования, выдвигаемые представителями ХАМАС на переговорах, в частности, о прекращении боевых действий и выводе войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) неприемлемы. Израиль будет продолжать боевые действия, пока все цели не будут достигнуты, резюмировал Нетаньяху.

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#сектор газа
#переговоры
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Израиль принял решение о блокировке телеканала Al Jazeera
Кабмин Израиля единогласно проголосовал о закрытии телеканала Al Jazeera
05 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Sckrepka

Правительство Израиля приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Об этом объявил премьер-министр Биньямин Нетаньях в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Правительство, которым я руковожу, единогласно приняло решение: в Израиле будет прекращена деятельность провокационного канала Al Jazeera», — гласит заявление.
Это решение следует за принятием кнессетом (парламентом) Израиля закона, который допускает закрытие в стране «враждебных СМИ». Ожидается, что после вступления закона в силу премьер-министр Биньямин Нетаньяху оперативно начнет процедуру закрытия катарского телеканала Al Jazeera, который ведет свою деятельность также на территории Израиля.

Законопроект был принят парламентом во втором и третьем, окончательном чтении, после прохождения необходимых согласований в парламентских комиссиях.

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Чехия официально отозвала на родину своего посла в РФ Пивоньку
05 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Konoplytska

Правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику, об этом сообщает ČTK .
Уточняется, что на самом деле Пивонько вернулся в Чехию ещё в конце 2022 года. Однако, официальное заявление чешских властей было обнародовано только сейчас.

В апреле 2024 года власти Чехии разрешили более 150 наёмникам отправиться на специальную военную операции на Украине в составе ВСУ. Тогда представители чешского правительства уточнили, что в будущем число наёмником может возрасти. При этом в большинстве цивилизованных стран за наёмничество предусмотрено уголовное наказание.

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#чехия
#россия
#посол
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Иран начнет строительство «ядерного острова» осенью
Иран начнет строить АЭС «Карун» осенью текущего года
05 мая 2024, 14:27

Фото: istock / Rainer Puster

Глава Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что строительство «ядерного острова» на атомной электростанции «Карун» планируется начать осенью этого года. Это сооружение, необходимое для работы ядерного реактора станции, будет возведено с использованием бетона.
«С покровительством Бога, в текущем году мы планируем начать первый этап строительства "ядерного острова" на АЭС "Карун". Надеемся, что это произойдет осенью», — цитирует Эслами РИА Новости.
Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи выразил готовность Тегерана расширить сотрудничество с Москвой в сфере энергетики, включая атомную, возобновляемую и другие формы энергии. Он также отметил интерес к дальнейшему укреплению экономических отношений с Россией.

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#санкции
#сотрудничество
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#иран
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На Западе испугались диверсий, которые якобы готовит Россия
FT: Европейские спецслужбы заявили о подготовке диверсий Россией
05 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/cyano66

Россия намерена совершить диверсии в Европе, с таким громким заголовком опубликовало статью британское издание The Financial Times.
«Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия готовит жестокие диверсионные акты по всему континенту, поскольку она берет курс на постоянный конфликт с Западом», — пишет автор статьи, ссылаясь на источники в спецслужбах трёх европейских стран.

Издание утверждает, что Россия якобы уже подготовила планы взрывов, поджогов и иных диверсионных действий на территории европейского континента.

Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг убеждён, что риск диверсий со стороны российского государства значительно возрастёт в ближайшее время.

Откуда поступила подобная информация — ни один из источников британской газеты не уточнил.

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#европа
#россия
#диверсанты
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Замглавы Тернопольского совета рассказал о своём участии в разграблении Украины
05 мая 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Все президенты Украины с самого момента обретения ею независимости в 1991 году грабили свою страну. Об этом заявил заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный.
В эфире телеканала «Тернопiль1» он сказал, что знает всех президентов с начала независимости Украины, и ему известно, кто сколько резал, грабил и продавал, буквально отрезая куски от страны. В том числе, грабили и на Тернопольщине, подчеркнул Деревляный, добавив, что он и сам принимал участие в этом разграблении. В качестве примера он вспомнил аэродромы, которые были тут ранее и от которых не осталось и следа.

Похожую мысль высказал недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, не один Зеленский виноват в плачевной ситуации на Украине — предыдущие президенты беспощадно грабили страну.

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#президент
#страны
#александр лукашенко
#зеленский
#украина
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В Госдуме собираются потребовать признать Чубайса иноагентом
Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом
05 мая 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что в министерстве юстиции Российской Федерации подготовлено обращение о признании экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом, пишет РИА Новости.
По его словам, Чубайс финансирует Центр российских исследований (ЦРС), который начал свою деятельность на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

Хамзаев подчеркнул необходимость внимательного изучения того, каким образом Чубайс и его компания будут использовать вывезенные деньги и о чем планируют информировать общественность.

Он также отметил, что Чубайс избегал ответов на вопросы общества, работая в государственном аппарате с различными уровнями доступа к секретной информации.

Недавно Чубайс стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований, который начал функционировать при Тель-Авивском университете. После начала специальной военной операции на Украине Чубайс покинул Россию и с 2022 года проживает в Израиле.

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#деньги
#израиль
#операции
#опасность
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Депутат ГД Шеремет: Объявлением Зеленского в розыск МВД вручило ему чёрную метку
05 мая 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Объявлением украинского президента Зеленского в розыск министерство внутренних дел РФ фактически выписало ему чёрную метку преступника. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости парламентарий отметил, что фактическое оформление для Зеленского чёрной метки в виде объявления в розыск является чётким сигналом для его западных кураторов о том, что Россия больше не воспринимает его как политика и представителя украинской власти.

Для Москвы киевский лидер больше не является человеком, способным подписывать какие-то договоры и заключать соглашения. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинского народа и посягнувший на мирную жизнь российских граждан, подчеркнул депутат. Шеремет полагает, что на Западе уже тоже осознают, что Зеленский — это «списанный и отыгранный персонаж».

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