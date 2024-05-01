«Новости психбольницы»: Захарова оценила идею украинского министра о гендерном паритете

Фото: пресс-служба МИД РФ
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство киевские власти будут привлекать больше женщин к разминированию территорий. Эту идею высмеяла официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам украинского министра, в настоящее время в разминировании участвуют только 30% женщин. Киевское руководство недовольно этой ситуацией и будет делать всё возможное для установления гендерного паритета.
Спикер российского МИД в своём телеграм-канале кратко и ёмко охарактеризовала это заявление: «Новости психбольницы». Мария Захарова также задалась вопросом, подсчитало ли украинское руководство погибших. Вдруг там тоже неравенство, а это, по мнению Киева, вопиющий непорядок.
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Александр Бойцов