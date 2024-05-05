Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече

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У Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский во время пасхального обращения к населению страны.
Во время своего выступления в храме Святой Софии в Киеве украинский президент назвал Бога союзником Украины, добавив, что с таким союзником жизнь точно победит смерть. Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья». Он подчеркнул, что этот «сосед» теперь «отдалился на века» из-за своих действий.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время ночного Пасхального богослужения призвал молиться о власти и о воинстве, а также о тех, кто сейчас, в мирное время отдаёт не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Также патриарх помолился о защите «священных пределов» России, проходящей сейчас «судьбоносные испытания».
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