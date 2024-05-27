Передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео

Фото: сайт Кремля
Видео, запечатлевшее необычный транспорт президента России Владимира Путина, появилось в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Павла Зарубина.
На кадрах видно, как Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев передвигаются на мини-электрокаре.
Ранее Мирзиеев подчеркнул, что визит Путина в Узбекистан знаменует новую эпоху в отношениях между двумя странами.
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«Президенты пользуются самыми разными видами транспорта. Сегодня, например, экскурсия по новому музею в Ташкенте проходит на современных электрокарах», — отметил Зарубин в своем комментарии к видео.
Ранее Мирзиеев подчеркнул, что визит Путина в Узбекистан знаменует новую эпоху в отношениях между двумя странами.
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Артем Кузьмин