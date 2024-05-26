Президент РФ Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом

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Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. Российского лидера лично встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщается на сайте Кремля. Коллеги обсудят текущие отношения между государствами и их дальнейшие перспективы, включая стратегическое партнерство и союзничество.
Кроме того, запланирован обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Президенты Путин и Мирзиёев станут непосредственными участниками первого заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. По итогам визита предполагается подписание внушительного пакета двусторонних документов.
До этого сообщалось, что Россия и Узбекистан ведут работу над контрактом по строительству в республике атомной электростанции (АЭС) российского дизайна.
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Никита Кротов