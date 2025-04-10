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ЦРУ: в Абу-Даби произвели обмен заключёнными с Россией

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключёнными с Россией. Сведения передаёт ТАСС.
В результате обмена Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которую в 2024 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Сообщалось, что она собирала средства на нужды ВСУ.

США освободили гражданина Германии и России Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году по запросу Штатов за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Отмечается, что переговоры об обмене заключёнными вели Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Напомним, что 12 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие сторон по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

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Переговоры делегаций России и США в Стамбуле идут спокойно и конструктивно
10 апреля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/vchal

В турецком Стамбуле начался второй раунд консультаций российской и американской делегаций относительно нормализации взаимоотношений между двумя государствами. Переговоры проходят абсолютно спокойно, без эксцессов и в конструктивной обстановке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Встреча проходит в здании российского Генерального консульства. Москву представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

«Планируются обстоятельные многочасовые переговоры (между делегациями России и США. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Первой к зданию генконсульства подъехали машины с представителями российской стороны. Сама встреча началась в 10:00 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Известно, что переговоры продлятся не менее четырёх часов.

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В Конгрессе требуют отставки Маска
В США демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы правительстве
10 апреля 2025, 04:52

Фото: iStock/rarrarorro

Демократы из Конгресса США потребовали от американского президента Дональда Трампа отстранить предпринимателя Илона Маска от правительственной работы. Об этом свидетельствует соответствующее письмо.
«Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая», — говорится в письме демократов.

К тому же представитель демократов Грег Касар заявил изданию Axios, что партия имеет полное право добиться отставки Маска. Помимо юридических и политических инструментов, на их стороне мощь общественного давления.

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SC: Евросоюз может умереть к 2040 году при продолжении текущей политики
10 апреля 2025, 02:43

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз может исчезнуть к 2040 году в случае продолжения курса централизации полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом сообщает Strategic Culture.
«ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что концентрация на противостоянии с Россией отвлекает ЕС от внутренних проблем, которые могут погубить союз. К тому же сейчас в Европе наблюдается отказ гражданам в праве голоса из-за тотальной пропаганды.

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#ес
#европа
#евросоюз
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Алекс Джонс: действия Украины и ее союзников приведут к началу ядерной войны
10 апреля 2025, 02:30

Фото: iStock/RomoloTavani

По словам американского конспиролога Алекса Джонса, действия Украины и ее союзников против РФ могут привести к началу ядерной войны. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — сказал Джонс.

Конспиролог отметил, что во время президентства Джо Байдена отчет Пентагона оценил риск начала ядерной войны в 50%. Все из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS.

В ответ на это Джонс сравнил данную ситуацию с тем, если бы аналоги американских ракет стояли в Канаде и Мексике. В случае ударов российских беспилотников по Вашингтону уровень провокации мог достигнуть пикового уровня.

«Мы говорим о полном уничтожении мира. Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять. Это не шутки», — сказал Джонс.

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Карлсон: США проиграли войну против РФ, уничтожив Украину
10 апреля 2025, 01:40

Фото: iStock/Waldemarus

По словам американского журналиста Такера Карлсона, США проиграли войну России, при этом уничтожив Украину. Об этом он заявил в интервью для конспиролога Алекса Джонса.
«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну», — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что война против РФ велась через Пентагон, ЦРУ, госдепартамент и американских военных. Это отразилось и на судьбе Украины, где погибло сотни тысяч человек.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину», — заявил Карлсон.

Журналист уточнил, что никто в США не признает факт поражения РФ. К тому же Штаты переоценили свои силы в противостоянии с Россией.

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