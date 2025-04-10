ЦРУ: в Абу-Даби произвели обмен заключёнными с Россией

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключёнными с Россией. Сведения передаёт ТАСС.
В результате обмена Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которую в 2024 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Сообщалось, что она собирала средства на нужды ВСУ.
США освободили гражданина Германии и России Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году по запросу Штатов за предполагаемый экспорт микроэлектроники.
Отмечается, что переговоры об обмене заключёнными вели Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.
Напомним, что 12 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие сторон по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.
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США освободили гражданина Германии и России Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году по запросу Штатов за предполагаемый экспорт микроэлектроники.
Отмечается, что переговоры об обмене заключёнными вели Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.
Напомним, что 12 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие сторон по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.
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Анастасия Чинкова