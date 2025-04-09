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Раскрыты дата и место новой встречи РФ и США

Госдеп США: новые российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле 10 апреля
Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

Очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликта на Украине в повестку не входят.
«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий. В повестке [встречи] нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке», — приводит «Петербургский дневник» слова Брюс.
В то же время политолог Юрий Светов прокомментировал заявление правительства Японии о планах выстроить нормальные отношения с Россией при условии передачи Курильских островов. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что ничего нового в позиции Токио нет, оно из года в год повторяет одни и те же заявления. По его словам, именно японская сторона испортила отношения с Россией, поддержав санкции и помогая украинской армии. О передаче Курильских островов, подчеркнул он, и речи быть не может.
«Они из-за своей враждебной политики лишились возможностей, что были для японского рыболовства, для японцев, которые хотели посещать могилы своих родственников на Курильских островах. Ну, не хотите, так пеняйте на себя», — поделился Светов.
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«На грани дефолта»: аналитик оценил состояние экономики Украины
Аналитик Беляев: Украина находится в глубоком экономическом кризисе
09 апреля 2025, 23:42

Фото: istockphoto/zoom-zoom

Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, ее искусственно удерживают от дефолта. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. По его словам, страна де-факто находится под внешним управлением и утонула в долгах, которые выплачивает за счет новых кредитов.
«Украина и так в кризисе, но на его фоне может развернуться еще более серьезная инфляция. Стагфляция предполагает умеренную инфляцию при депрессивной экономике, но здесь речь идет о раскрутке ценового кризиса. Такой сценарий вполне вероятен», — поделился экономист в беседе с «Известиями».
Вместе с тем на Украине признали, что помощь киевскому режиму со стороны США заметно уменьшилась, сообщают argumenti.ru. С соответствующим заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
«По словам Сырского, в настоящий момент основная помощь Киеву идет от его европейских партнеров», — отмечает издание.
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Находящегося на МКС русского космонавта Зубрицкого хотят мобилизовать в ВСУ
09 апреля 2025, 22:37

Алексей Зубрицкий (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Находящегося на МКС русского космонавта Алексея Зубрицкого разыскивают на Украине для мобилизации в ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным журналистов, Зубрицкий ранее был военным летчиком украинских ВВС. В 2013 году служил в Севастополе, а в 2014-м, после референдума, перешел в ВС РФ. Зубрицкий находится в космосе с 8 апреля. На Украине его назвали дезертиром и государственным предателем, осудив заочно на 15 лет с конфискацией имущества.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах или во время работы. Сотрудники украинских военкоматов не гнушаются использовать против граждан огнестрельное оружие.

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Россия оценила американские схемы урегулирования конфликта на Украине
Бушуев: РФ рассчитывает на преодоление первопричин украинского конфликта
09 апреля 2025, 21:38

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американские схемы по урегулированию украинского конфликта не предусматривают решения вопросов, которые связаны с его первопричинами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями и военной безопасности Олега Бушуева.
«В предложенных американскими партнёрами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта. Однако рассчитываем, что в итоге это удастся преодолеть», — произнес он в рамках пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

На российско-американских переговорах, 24 марта, стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам Украины и России. Также есть договоренность о запрете использования судов для военных целей в Черном море.

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Во Франции узнали, что потеряли ВСУ в Сумской области
Monde: Объект по выпуску боеприпасов для ВСУ ликвидировали в Сумской области
09 апреля 2025, 20:42

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Главный украинский объект по производству боеприпасов для ВСУ ликвидирован в Сумской области. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на боевика Антона Сербина.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сказал собеседник.

В материале описана ситуация в Шостке, которую авторы назвали основным промышленным центром, где производятся боеприпасы и взрывчатка на Украине. Издание указало, что местные предприятия «Импульс» и «Звезда», производящие детонаторы и порох, подвергались атакам в прошлом году, в том числе 31 декабря.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В настоящее время Россия и США пытаются урегулировать конфликт, пока Европа с Владимиром Зеленским выступают за антироссийские санкции.

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#сво
#конфликт
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Кадыров заявил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с Россией
Рамзан Кадыров: ВС России предотвратили попытку ВСУ разминировать границу
09 апреля 2025, 19:22

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Российские бойцы предотвратили попытку ВСУ разминировать границу с Россией в направлении населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили... военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — говорится в сообщении.
Кадыров добавил, что противника нейтрализовали с помощью беспилотного расчета. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом населения Донбасса в течение восьми лет. Сегодня российские и американские власти обсуждают урегулирование кризиса.

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