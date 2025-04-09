Раскрыты дата и место новой встречи РФ и США

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Очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликта на Украине в повестку не входят.
«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий. В повестке [встречи] нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке», — приводит «Петербургский дневник» слова Брюс.В то же время политолог Юрий Светов прокомментировал заявление правительства Японии о планах выстроить нормальные отношения с Россией при условии передачи Курильских островов. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик отметил, что ничего нового в позиции Токио нет, оно из года в год повторяет одни и те же заявления. По его словам, именно японская сторона испортила отношения с Россией, поддержав санкции и помогая украинской армии. О передаче Курильских островов, подчеркнул он, и речи быть не может.
«Они из-за своей враждебной политики лишились возможностей, что были для японского рыболовства, для японцев, которые хотели посещать могилы своих родственников на Курильских островах. Ну, не хотите, так пеняйте на себя», — поделился Светов.Читайте также:
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