«Мысль утопична»: почему Западу бессмысленно поддерживать Украину

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Пессимизм по поводу помощи Киеву на Западе набирает обороты, а перспектива прекращения поддержки от Вашингтона лишь больше усиливает его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свои соображения на этот счет он изложил в личном YouTube-блоге.
«Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична», — уверен эксперт.Меркурис подчеркнул, что американские власти наблюдают за развитием ситуации на поле боя, осознавая, что как только поставки закончатся, отсчет пойдет на месяцы.
«Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия — это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься», — заключил он.
Ранее стало известно, на что может пойти Британия, если США перестанут помогать Украине с приходом республиканца Дональда Трампа.
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Никита Кротов