СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по ​возможным переговорам Трампа с РФ

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Украинские службы безопасности выразили обеспокоенность по поводу отсутствия бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа, сообщило издание The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.
По словам источника, это негативное развитие событий, так как Помпео, возглавлявший Госдепартамент с 2018 по 2021 год, демонстрировал большее сочувствие к Украине, чем кандидаты, которые, как предполагается, могут занять ключевые внешнеполитические посты в новой администрации США.
Отсутствие Помпео в будущем кабинете избранного президента повышает вероятность переговоров между США и Россией, которые поставят Украину в невыгодное положение.
12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по данным источников, сенатор Марко Рубио является основным кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа.
Хотя Трамп еще может изменить решение, его полностью устраивает эта кандидатура. The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».
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Отсутствие Помпео в будущем кабинете избранного президента повышает вероятность переговоров между США и Россией, которые поставят Украину в невыгодное положение.
12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по данным источников, сенатор Марко Рубио является основным кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа.
Хотя Трамп еще может изменить решение, его полностью устраивает эта кандидатура. The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».
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Мария Моисеева