Переговоры по конфликту в секторе Газа возобновят в Каире 31 марта

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Сегодня, 31 марта, в Каире возобновят переговоры по конфликту в секторе Газа, об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.
Напомним, 7 октября 2023 года вооружённые палестинские боевики ворвались на территорию Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники больше 250. В ответ на это Израиль объявил сектору Газа войну, назвав её операция «Железные мечи». Израилю открыто помогают Соединённые Штаты, Великобритания и ряд других европейских стран.
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