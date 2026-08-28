Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы будут идти три дня
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В сентябре жители Московской области будут голосовать сразу на нескольких уровнях. Помимо депутатов Государственной думы и Московской областной думы, в четырех городских округах одновременно пройдут дополнительные муниципальные выборы.
Выборы в Госдуму будут проходить по смешанной системе. Из 450 депутатских мандатов половина — 225 мест — распределяется между кандидатами, выдвинутыми по партийным спискам. Еще столько же депутатов изберут в одномандатных округах.
В федеральной избирательной кампании участвуют 10 политических партий. В их числе пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Парламентские партии и политические объединения, представленные в региональных законодательных собраниях, получили право выдвигать кандидатов без предварительного сбора подписей.
Московскую областную думу также сформируют по смешанному принципу. Всего будет избрано 50 депутатов: 25 — в одномандатных округах, еще 25 мандатов распределят между кандидатами из территориальных партийных списков. Таким образом, при голосовании за региональный парламент жители смогут одновременно поддержать конкретного кандидата и выбранную политическую силу.
Кроме того, дополнительные муниципальные выборы с 18 по 20 сентября состоятся в четырех городских округах Московской области — Коломне, Пушкинском, Лобне и Химках.
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