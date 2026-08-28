Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы будут идти три дня

28 августа 2026, 16:20

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре жители Московской области будут голосовать сразу на нескольких уровнях. Помимо депутатов Государственной думы и Московской областной думы, в четырех городских округах одновременно пройдут дополнительные муниципальные выборы.