«Перекрыть питание»: В Верховной раде назвали способ борьбы с неонацизмом

22 августа 2025, 12:28

Депутат Дмитрук заявил, что против радикалов нужны финансовые меры

Фото: Istock/s1murg

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук высказал мнение, что проблема активности праворадикальных групп в стране может быть решена путем прекращения их финансирования.





В беседе с «NEWS.ru» Дмитрук заявил, что данные группы являются частью государственного аппарата и контролируют определенные финансовые потоки, получая деньги от конкретных предприятий и чиновников.

«Зеленский боится правых радикалов в Украине, это очевидно. Они сидят на потоках, которые им дали контролировать, на конкретных предприятиях, кормятся от конкретных чиновников. Перекрыть это питание, не давать денег — завтра их не будет. Сразу слиняют», — заявил Дмитрук.