Глава МИД Ирана Аракчи: на данный момент нет соглашений о прекращении огня
На данный момент между Израилем и Ираном нет никаких соглашений о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия», — пишет Аракчи на своей странице в соцсети X.
Глава МИД отметил, что окончательное решение по прекращению конфликта будет принято позднее.
Данное заявление противоречит словам американского президента Дональда Трампа. Ранее он сказал, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о введении режима прекращения огня. При этом Трамп выразил уверенность в том, что страны больше никокда не вступят в вооруженный конфликт.