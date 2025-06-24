Глава МИД Ирана Аракчи: на данный момент нет соглашений о прекращении огня

24 июня 2025, 04:36

На данный момент между Израилем и Ираном нет никаких соглашений о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.







«На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия», — пишет Аракчи на своей странице в соцсети X.