Появилась информация о военных операциях Ирана против Израиля
Аракчи: военные операции Ирана против Израиля продолжались до последней минуты
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции вооруженных сил страны против Израиля продолжались до самого последнего момента, до 4:00 по местному времени (3:30 мск). Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте в соцсетях, опубликованном в 4:16 по местному времени (3:46 мск), Аракчи подчеркнул, что на данный момент нет соглашения о прекращении огня или военных действий.
Он отметил, что если Израиль прекратит свою «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.
«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты», — заявил Аракчи.
Кроме того, он выразил благодарность иранским военным за их готовность защищать страну «до последней капли крови».
24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны» через 24 часа.