Появилась информация о военных операциях Ирана против Израиля

24 июня 2025, 07:18

Аракчи: военные операции Ирана против Израиля продолжались до последней минуты

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции вооруженных сил страны против Израиля продолжались до самого последнего момента, до 4:00 по местному времени (3:30 мск). Об этом пишет РИА Новости.





В своем посте в соцсетях, опубликованном в 4:16 по местному времени (3:46 мск), Аракчи подчеркнул, что на данный момент нет соглашения о прекращении огня или военных действий.



Он отметил, что если Израиль прекратит свою «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.





«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты», — заявил Аракчи.