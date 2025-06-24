Появилась информация о военных операциях Ирана против Израиля

Аракчи: военные операции Ирана против Израиля продолжались до последней минуты
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции вооруженных сил страны против Израиля продолжались до самого последнего момента, до 4:00 по местному времени (3:30 мск). Об этом пишет РИА Новости.



В своем посте в соцсетях, опубликованном в 4:16 по местному времени (3:46 мск), Аракчи подчеркнул, что на данный момент нет соглашения о прекращении огня или военных действий.

Он отметил, что если Израиль прекратит свою «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.

«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты», — заявил Аракчи.

Кроме того, он выразил благодарность иранским военным за их готовность защищать страну «до последней капли крови».

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны» через 24 часа.
Дарья Осипова

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