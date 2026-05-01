«Перенасыщение»: В Госдуме призвали готовиться к нападению Европы на Россию

Депутат Журавлёв допустил противостояние Европы с Россией из-за милитаризации ЕС
Фото: Istock/Enes Simsek

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что милитаризация Европы рано или поздно приведёт к военному противостоянию с Россией.



В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что Москва должна готовиться к тому, что Европа нападёт.

«Перенасыщение оружием рано или поздно подтолкнёт Европу к той самой войне, которой она пугает собственных граждан. И мы должны быть готовы к тому моменту, когда она на Россию нападёт», — пояснил политик.
27 апреля директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян сообщил, что европейские страны взяли курс на форсированную милитаризацию и начали говорить об открытом противостоянии с РФ. По словам дипломата, Запад сейчас пытается нарастить военное и экономическое присутствие в странах, которые соседствуют с Россией.
Ольга Щелокова

