01 мая 2026, 17:06

Депутат Журавлёв допустил противостояние Европы с Россией из-за милитаризации ЕС

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что милитаризация Европы рано или поздно приведёт к военному противостоянию с Россией.





В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что Москва должна готовиться к тому, что Европа нападёт.

«Перенасыщение оружием рано или поздно подтолкнёт Европу к той самой войне, которой она пугает собственных граждан. И мы должны быть готовы к тому моменту, когда она на Россию нападёт», — пояснил политик.