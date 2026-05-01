Американский солдат приветствовал Карла III с перевернутым флагом Великобритании
Во время визита короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы на Арлингтонское кладбище в пригороде Вашингтона произошел казус с флагом Соединенного Королевства. Об этом пишет Daily Mail.
Церемония началась с салюта из орудий, затем прозвучали гимны Великобритании и США. Однако один из ключевых моментов мероприятия омрачила геральдическая ошибка.
На опубликованной в социальных сетях видеозаписи можно заметить, что американский солдат, державший британский флаг, расположил его вверх ногами. Бдительные пользователи Сети рассмотрели, что красная диагональная полоса оказалась над более широкой белой.
Ранее Карл III обратился к своей покойной матери в день, когда ей должно было исполниться 100 лет. Монарх заявил, что королева Елизавета II всегда оставалась твердой, решительной и преданной своему народу.
Читайте также: