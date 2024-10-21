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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал россиян извлечь уроки из референдума по вступлению Молдавии в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Предварительные итоги референдума показали, что за евроинтеграцию страны выступают 50,29% граждан, против выступили 49,71%. Данные предоставлены ЦИК Молдавии после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.
Белик подчеркнул, что такие результаты показывают масштабный подход к пропаганде населения страны. Он убеждён, что гражданам многое пообещали, а они, в свою очередь, во все это поверили.
В настоящее время в Молдавии нет радикального превосходства выступающих за вхождение в состав Евросоюза. Однако на протяжении 30 лет Запад активно работал с молодёжью, что и показывают результаты прошедшего референдума.
Депутат призвал извлечь уроки из этого события, поскольку Западу удалось за сравнительно небольшой исторический период перенацелить дружескую к Россию страну во враждебный лагерь.
Следующим шагом, по словам Белик, может стать «дорожная карта» в НАТО.
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Белик подчеркнул, что такие результаты показывают масштабный подход к пропаганде населения страны. Он убеждён, что гражданам многое пообещали, а они, в свою очередь, во все это поверили.
В настоящее время в Молдавии нет радикального превосходства выступающих за вхождение в состав Евросоюза. Однако на протяжении 30 лет Запад активно работал с молодёжью, что и показывают результаты прошедшего референдума.
Депутат призвал извлечь уроки из этого события, поскольку Западу удалось за сравнительно небольшой исторический период перенацелить дружескую к Россию страну во враждебный лагерь.
Следующим шагом, по словам Белик, может стать «дорожная карта» в НАТО.
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Анастасия Чинкова