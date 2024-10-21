ЦИК Молдавии объявила о проведении второго тура выборов президента

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Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 3 ноября. Об этом в ходе брифинга объявила глава Центризбиркома (ЦИК) страны Анжела Караман.
Предварительные данные показывают, что ни один и 11 кандидатов не набрал более 50% голосов. Это означает, что необходимо проведение второго тура голосования.
Пока сведения носят предварительный характер. Окончательные данные будут доступны, когда ЦИК получит оригиналы протоколов с избирательных участков. Это произойдёт в течение 48 часов с момента окончания выборов.
После обработки 98,51% протоколов выяснилось, что пока лидирует нынешняя глава государства Майя Санду. Она набрала 42,07% голосов. Следом за ней идёт экс-генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,27% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур.
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Пока сведения носят предварительный характер. Окончательные данные будут доступны, когда ЦИК получит оригиналы протоколов с избирательных участков. Это произойдёт в течение 48 часов с момента окончания выборов.
После обработки 98,51% протоколов выяснилось, что пока лидирует нынешняя глава государства Майя Санду. Она набрала 42,07% голосов. Следом за ней идёт экс-генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у которого 26,27% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур.
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Анастасия Чинкова