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Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся. Явка к 18:00 (совпадает с мск) превысила требуемый минимальный порог в 42%, сообщила в ходе брифинга глава Центиральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
Отмечается, что к указанному времени в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составило 42,44%. По законодательству страны, выборы президента и референдум будут признаны состоявшимися, если в ним примет участие более трети избирателей из списков.
Также Караман подчеркнула, что в ходе избирательного процесса не было зафиксировано серьёзных инцидентов. А активная явка говорит о том, что граждане Молдавии ответственно относятся к голосованию.
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