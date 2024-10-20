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Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся

ЦИК Молдавии: референдум о вступлении в ЕС состоялся, явка превысила 42%
20 октября 2024, 19:47
Фото: iStock/DesignRage

Фото: iStock/DesignRage

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся. Явка к 18:00 (совпадает с мск) превысила требуемый минимальный порог в 42%, сообщила в ходе брифинга глава Центиральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.


Отмечается, что к указанному времени в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составило 42,44%. По законодательству страны, выборы президента и референдум будут признаны состоявшимися, если в ним примет участие более трети избирателей из списков.

Также Караман подчеркнула, что в ходе избирательного процесса не было зафиксировано серьёзных инцидентов. А активная явка говорит о том, что граждане Молдавии ответственно относятся к голосованию.

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#молдавия
#референдум
#выборы
#евросоюз
#политика
Отец основателя WikiLeaks поблагодарил Путина
Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку основателя WikiLeaks
20 октября 2024, 19:37

Джулиан Ассанж. Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего сына. В интервью РИА Новости Шиптон отметил, что Путин стал первым мировым лидером, высказавшимся в защиту Ассанжа.
«В 2012 году Путин был первым главой государства, который заступился за Джулиана как за издателя и гражданина. В то время на него обрушивалась волна клеветы. Но Путин встал на защиту его прав как издателя и гражданина. За это я благодарен вашему президенту», — цитирует Шиптона РИА Новости.

24 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после того, как договорился с американскими властями. Он частично признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые уже отбыл.

Суд по его делу проходил на острове Сайпан, крупнейшем из Северных Марианских островов, которые не являются частью США, но находятся под контролем Вашингтона. После суда Ассанж вернулся в Австралию.

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#суд
#сша
#наказание
#новости
#путин
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Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву
Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе» с колонной мотоциклистов
20 октября 2024, 19:20

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лидер ОАЭ проехал по центральным улицам российской столицы в кортеже на чёрном автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Он проследовал по Новому Арбату, где в честь его приезда знаменитые дома-книжки окрасились в цвета флага ОАЭ.

В воскресенье Аль Нахайян поужинает вместе с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции в подмосковном Ново-Огареве. После они в неформальной обстановке обсудят актуальные вопросы.

В понедельник состоятся официальные переговоры. В рамках этой встречи главы государства обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также затронут вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После, 22-24 октября, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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#сотрудничество
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Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»
20 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Польши нарушают табу в отношении граждан Украины, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Отмечается, что европейским политикам многое позволено говорить. Однако критиковать Украину и её граждан они не имеют право. Но это не мешает польскому военному руководству открыто высказывать недовольство тем, что украинские беженцы не хотят отправляться на фронт. В рамках этих обвинений глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш нарушил многие табу, которых ранее придерживался.

Кроме того, издание напомнило, что глава оборонного ведомства говорил о шоке поляков, видящих как живут молодые украинцы, которые ездят на лучших автомобилях и отдыхают в пятизвёздочных отелях.

Также Косяняк-Камыш указывал на несправедливость по отношению к гражданам Польши, которые вынуждены финансировать систему здравоохранения и пособия для украинцев.

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#польша
#украина
#политика
#беженцы
#работа
#отдых
#сво
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Соцсеть Х умрёт в случае победы Харрис на выборах в США, убеждён Ким Дотком
20 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Robert Way

Социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрёт, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. С таким заявлением выступил Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
На своей странице как раз в соцсети Х он написал, что ей придёт конец при победе Харрис.

Напомним, что президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. От партии демократов кандидатом выдвинута нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, а Республиканскую партию представляет экс-глава государства Дональд Трамп.

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#сша
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#выборы
#президент
#илон маск
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«Украина номер два»: стало известно, что Запад уготовил Молдавии
Шеремет: Молдавия может стать второй Украиной, где у граждан украли все права
20 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Запад уготовил Молдавии путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Он убеждён, что Запад, скрывая свои истинные мотивы под ширмой демократических ценностей и обещаний, что Молдавия странет частью Евросоюза, толкает страну на бесславный путь Украины. Так, действиями коллективного Запада Кишинёв может скатиться к гражданской войне и процветанию военной диктатуры.

К тому же Молдавия может стать «Украиной номер два» в вопросе выборов. Там также могут лишить граждан права голоса и заберут у них даже надежду на светлое будущее.

В воскресенье в Молдавии проходят президентские выборы и референдум о внесении изменений в Конституцию с целью последующего вступления в Евросоюз. Выборы уже признали состоявшимися, поскольку явка превысила минимальный требуемый порог в 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00 (совпадает с мск).

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#молдавия
#украина
#евросоюз
#политика
#выборы
#права
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МИД Молдавии заявил об искусственном создании очередей на своих выборах в России
20 октября 2024, 17:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

У российских избирательных участков в ходе выборов президента Молдавии искусственно создаются очереди. Такое заявление сделали в МИД Молдавии, опубликовав соответствующий пост на своих официальных страницах в соцсетях.
Ведомство отмечает, что предупредило российскую сторону о попытках ряда структур организованно доставлять граждан на участки в Москве. В связи с зафиксированными нарушениями МИД убеждён, что скопление людей на российских избирательных участках было создано искусственно.

Также в министерстве добавили, что искусственно организуемые очереди якобы можно считать попыткой поставить под угрозу поведение президентских выборов.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признала состоявшимися выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Явка на выборы превысила требуемый минимум в 33,3%.

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#россия
#выборы
#президент
#избиратели
#мид
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Британия и Германия заключат важную военную сделку
Times: Британия и ФРГ готовятся заключить «историческую» военную сделку
20 октября 2024, 17:26

Фото: istock/iZhenya

Великобритания и Германия готовятся заключить важную военную сделку, сообщает газета Times, ссылаясь на министра обороны Великобритании Джона Хили. По его словам, Великобритания и Германия подпишут соглашение уже на этой неделе.
Эта сделка позволит британцам и немцам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, скорее всего, в Эстонии и Литве, сообщает издание. Кроме того, сделка даст возможность двум странам закупать больше оружия и теснее сотрудничать в разработке и производстве новых видов вооружений.

По словам Хили, эта сделка с Германией станет самым важным двусторонним соглашением для Великобритании после сделки с Францией в 2010 году.
«Великобритания рассматривает эту сделку как первый шаг к более глубокому военному сотрудничеству с ЕС», — ссылается газета на близкий к правительству источник.

В 2025 году Великобритания планирует начать более конкретные переговоры с Брюсселем в этой области.

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#переговоры
#германия
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Вучич поблагодарил бойцов Красной армии за освобождение Белграда от фашистов
20 октября 2024, 17:23

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил благодарность и отдал дань уважения бойцам Красной армии, освобождавшим в 1944 году Белград.
Первая за два с половиной года беседа глав двух государств состоялась в честь 80-летней годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее российский лидер направил Вучичу послание, в котором поздравил президента Сербии с этой знаменательной и памятной датой.

«Тысячи советских солдат, павших в борьбе против нацизма, покоятся на сербской земле. Мы высоко ценим уважение и бережное отношение, с которыми власти и граждане Сербии хранят память о них», — указано в послании президента России.

В видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Вучич сказал, что в телефонном разговоре выразил Путину благодарность от имени властей Сербии и народа страны за поздравления и подвиг русских солдат, а также отметил свободолюбивый и независимый дух сербов. Президент подчеркнул, что Белград по-прежнему не собирается поддерживать санкции против Москвы.

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В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС
Ушаков считает нелогичными принятие большого числа стран в БРИКС
20 октября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/chrisman

По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае массового присоединения новых членов, объединение потеряет свою эффективность и превратится в бесформенную структуру. Он высказал это мнение в интервью Первому каналу.
«Принятие такого большого количества стран сразу было бы нелогичным, так как это превратило бы БРИКС не в объединение, а в нечто бесформенное и нефункциональное», — заявил Ушаков, комментируя перспективы расширения БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 государств выразили желание присоединиться к работе БРИКС. Президент России призвал к тщательному рассмотрению вопроса о расширении объединения, но подчеркнул, что никого не стоит исключать.

Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие уже подтвердили свое участие лидеры более 30 стран.

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#конференция
#правительство
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