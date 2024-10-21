В Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников

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После обработки 97,66% протоколов на референдуме о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, результаты показали практически равное разделение мнений среди избирателей. Об этом информирует РИА Новости.
На референдуме граждане отвечали на вопрос о поддержке изменения Конституции для вступления в ЕС. В то время как в целом по стране результаты близки к равновесию, в Гагаузии почти 95% избирателей высказались против евроинтеграции. В Приднестровье против вступления в ЕС выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.
Кроме того, в Молдавии в воскресенье прошли выборы президента. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, что означает необходимость проведения второго тура выборов, запланированного на 3 ноября.
В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, в Молдавии в воскресенье прошли выборы президента. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, что означает необходимость проведения второго тура выборов, запланированного на 3 ноября.
В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова