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В Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников

21 октября 2024, 07:56
Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

После обработки 97,66% протоколов на референдуме о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, результаты показали практически равное разделение мнений среди избирателей. Об этом информирует РИА Новости.
На референдуме граждане отвечали на вопрос о поддержке изменения Конституции для вступления в ЕС. В то время как в целом по стране результаты близки к равновесию, в Гагаузии почти 95% избирателей высказались против евроинтеграции. В Приднестровье против вступления в ЕС выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%.

Кроме того, в Молдавии в воскресенье прошли выборы президента. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, что означает необходимость проведения второго тура выборов, запланированного на 3 ноября.



В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#ес
#молдавия
МИД РФ: В «плане победы» Зеленского нет ни плана, ни победы
МИД РФ предостерёг дружественные страны от поддержки «плана победы» Зеленского
21 октября 2024, 08:58

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Россия предостерегает своих друзей и партнёров от поддержки различных «планов победы», «формулы мира» или «саммита мира», активно продвигаемых Киевом. Всё это выраженные ультимативные инициативы, не имеющие реальных путей реализации.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Киев пытается навязать государствам поддержку этих ультимативных форматов методами обмана и давления.

«В "плане победы" (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита», — заявил российский дипломат.

Сам факт выдвижения пресловутого «плана победы» полностью дезавуирует декларации киевского режима о якобы стремлении к миру, поскольку в его пунктах не содержится никаких мирных инициатив, а сама суть плана заключается, напротив, в максимальной эскалации конфликта, подчеркнул Полищук. Весь этот план более всего напоминает очередной крик о помощи, заключил директор департамента российского МИД.

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#киев
#зеленский
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WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины
21 октября 2024, 08:30

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп заявил, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы. По его словам, он обещал это сделать в случае, если Россия «не оставит в покое» Украину.
Об этом кандидат на пост главы государства от Республиканской партии рассказал во время встречи с редакционной коллегией издания The Wall Street Journal. По его словам, он был вынужден прибегнуть к подобным жёстким угрозам, несмотря на хорошие личные взаимоотношения с Путиным.

«Если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — приводят слова экс-презтидента США авторы публикации.

Когда именно и при каких обстоятельствах мог бы происходить данный разговор, Трамп не уточнил.

Также на встрече с редколлегией был затронут вопрос возможного применения американцами военной силы против Китая из-за ситуации с Тайванем. Бывший президент заявил, что не видит необходимости в таких действиях, сославшись опять-таки на свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#владимир путин
#украина
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Стало известно, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
Песков рассказал, почему Владимир Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
21 октября 2024, 07:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном и российским лидером Владимиром Путиным дружеские и доверительные. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеокомментарий был опубликован в его Telegram-канале.
Напомним, что президент ОАЭ прилетел в Москву в минувшее воскресенье. Официальные переговоры запланированы на понедельник, а неформальная часть прошла в Ново-Огарево.

Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном пришел на встречу в кроссовках, тогда как его российский коллега был в черных туфлях и деловом костюме.

«Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения», — отметил Песков.

По его словам, такие отношения позволяют обсуждать серьезные вопросы именно в такой неформальной обстановке с глазу на глаз.

20 октября президент ОАЭ проехал по Москве на черном автомобиле премиум-класса Aurus с мотоэскортом.

До этого Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#песков
#переговоры
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Сальдо заявил о планах выставить Украине счет за причиненных ущерб
21 октября 2024, 06:32

Владимир Сальдо (фото: сайт Кремля)

После окончания специальной военной операции (СВО) Херсонская область потребует от Украины компенсации. Об этих планах РИА Новости рассказал губернатор Владимир Сальдо.
«После победы в СВО обязательно предъявим <...> счет за весь причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям и организациям, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», – рассказал глава региона.

Ранее Сардо заявил, что заявления Киева о производстве ядерного оружия не стоит воспринимать всерьез, это отчаянный инструмент шантажа Запада. В то же время он призвал быть бдительными, поскольку у Украины есть возможность сделать «грязную радиоактивную бомбу».

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#владимир сальдо
#херсонская область
#украина
#ядерное оружие
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Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин
21 октября 2024, 04:30

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян провели неформальный ужин в официальной резиденции российского лидера в Ново-Огарево, передает Telegram-канал «Кремль.Новости».
В Кремле добавили, что «Мухаммед бибнн Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», а официальная часть его визита в Россию начнется 21 октября.

Российский лидер также поблагодарил президента ОАЭ за сотрудничество в организации обмена пленными с Украиной.

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#владимир путин
#президент
#россия
#оаэ
#украина
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В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента
21 октября 2024, 04:07

Фото: iStock/bizoo_n

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло не исключил возможности проведения второго тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Вероятно, да», – сказал Стояногло, отвечая на соответствующий вопрос.

Бывший генпрокурор также поблагодарил избирателей за участие в голосовании и выражение своего мнения.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Лба голосования признали состоявшимися, явка превысила 33,3%.

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#выборы
#ес
#молдавия
#президент
#голосование
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Симоньян рассказала о причине отсутствия ударов по Верховной раде
Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде, поскольку это культурное наследие
21 октября 2024, 03:47

Маргарита Симоньян (фото: сайт Кремля)

Вооруженные силы (ВС) России не ударяют по Верховной Раде, потому что она является «культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала руководитель телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.
В эфире ее спросили, понимает ли Украина, почему российская армия не будет бить по Верховной раде. По ее словам, причины такого решения уходят корнями в прошлое.

«Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», – заявила Симоньян.

Ранее глава RT сравнил женщину, пытавшуюся поднять российский флаг в Одессе, с Зоей Космодемьянской.

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#верховная рада
#маргарита симоньян
#одесса
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Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы
21 октября 2024, 03:10

Майя Санду (фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, сообщает РИА Новости.
По словам Санду, некие «организованные преступные группировки и иностранные державы» якобы пытаются подкупить избирателей в стране.

«У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах», – отметила политик.

В воскресенье, 20 октября, прошли выборы главы государства на четырехлетний срок. В тот же день был проведен референдум о том, поддерживать ли вступление Молдовы в ЕС. Оба мероприятия были признаны состоявшимися, а явка превысила установленный лимит в 33,3%.

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#президент
#выборы
#молдавия
#ес
#нарушения
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Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной
21 октября 2024, 02:35

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение вопроса о том, следует ли винить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, он оставляет на совести политика. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали», – подчеркнул Лавров.

По его словам, украинская делегация привезла свой собственный документ, который россияне согласились взять за основу. Ложь о том, что Владимир Путин что-то навязал, а украинцы ни на что не согласились, я оставляю на совести Бориса Джонсона, добавил Лавров.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в саботаже мирной инициативы Украины. В качестве примера он привел «препятствование Борисом Джонсоном переговорам в Стамбуле, результатом которых стало парафинирование проекта мирного соглашения между Россией и Украиной».

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#сергей лавров
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#владимир путин
#оон
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